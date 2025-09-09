Alessandro Basciano, l’ex di Sophie Codegoni convocato a Milano per un nuovo braccialetto elettronico

È stato fissato per il 16 settembre un altro appuntamento, in un commissariato milanese, per il dj Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. Il dj dovrà presentarsi per ricevere di nuovo il braccialetto elettronico. Il dispositivo gli era stato messo il 14 agosto, ma poi lui lo ha tolto sostenendo di essersi ferito durante le vacanze e che per motivi medici era stato sganciato.

Già ad altri appuntamenti precedenti Basciano non si era presentato, rischiando così gli arresti domiciliari, come previsto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta dal Riesame.

Ora, se il dj non si presenterà tra otto giorni, gli inquirenti potrebbero decidere di richiedere ancora l’aggravamento e, dunque, gli arresti domiciliari. Il 35enne era stato arrestato lo scorso novembre, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa, per poi essere scarcerato meno di 48 ore dopo. A seguito del ricorso della Procura, però, il Riesame aveva disposto per lui il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex fidanzata, con l’ausilio del braccialetto elettronico.

Intanto, nei prossimi giorni la Procura dovrebbe anche chiudere le indagini, partite in seguito alla denuncia della modella, a carico del dj. Con l’avviso di conclusione indagine ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio che dovrà esser decisa da un gip.