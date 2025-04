Il Botellon in piazza Leonardo patrocinato dal Comune, il centrodestra non ci sta

Milano, 26 aprile 2025 – Ci risiamo. Il Comune ha deciso di concedere il patrocinio all’edizione primaverile e autunnale del “Botellon”, la festa a basa di musica dance e alcol promossa ed organizzata dall’Associazione Crea Productions, che si svolgerà il 9 e 10 maggio e il 10 e 11 ottobre in piazza Leonardo da Vinci, di fronte alla sede del Politecnico. Un patrocinio che è contestato da Lega e Forza Italia in Comune, preoccupate anche dalle stime, che sembrano al ribasso, sulla partecipazione dei giovani alle quattro serate del Botellon: attese 5 mila persone a evento. Nelle precedenti edizioni si sono registrate anche 10 mila partecipanti a serata.

In una piazza con un’area verde e case poche distanti. È polemica, dunque, ancora una volta. Non tutti, infatti, gradiscono i Botellon, fin dai tempi in cui erano feste spontanee in piazza Leonardo da Vinci, senza un’organizzazione così certosina e senza il patrocinio del Comune.

Nella delibera della Giunta comunale approvata giovedì, l’atto che ha dato il via libera al patrocinio, si legge che “il Botellon è molto più di una semplice festa: è un’occasione di incontro, scambio e divertimento, che unisce impegno sociale, cultura e musica in un’unica grande esperienza collettiva”. L’atto spiega che i quattro eventi inizieranno nel pomeriggio con una serie di dibattiti su temi di attualità e che accanto ai talk, saranno allestiti stand di associazioni no profit attive sul territorio, che presenteranno le loro iniziative.

Il documento continua precisando che “a partire dalle 18 la piazza si anima con la musica dal vivo. La prima parte è dedicata a una jam session acustica, che permette ai giovani musicisti della zona di esprimersi e condividere la loro passione. Poi salgono sul palco band emergenti, generalmente composte da ragazzi under 30, che fanno parte della scena musicale milanese. Dalle 21 inizia il dj set, curato da collettivi ed etichette giovanili della città che terminerà alle 0.30”. L’atto comunale aggiunge che “l’evento si distingue anche per l’attenzione all’ambiente: un gruppo di volontari, in collaborazione con Amsa, si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante la serata”.

Le parole della delibera non convincono per nulla un paio di consiglieri comunali dell’opposizione di centrodestra. Il capogruppo della Lega Alessandro Verri attacca: “È esagerato concedere il patrocinio a una festa che non avrà nessun tipo di controllo e dunque recherà disturbo ai residenti del quartiere, che più volte si sono lamentati per i Botellon. Farò un accesso agli atti proprio per verificare le modalità di svolgimento delle quattro serate dell’evento e in quali condizioni sarà lasciato il parco di piazza Leonardo da Vinci”.

Il consigliere di FI Alessandro De Chirico rincara la dose: “Eventi prima spontanei ora organizzati a tavolino sono patrocinati dal Comune, come già avvenuto l’anno scorso. È molto grave che un festa del genere venga patrocinata dall’amministrazione, pur sapendo che è ai limiti della legalità e crea molti disagi ai residenti”.