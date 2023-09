"Un palco in legno riciclato per il Botellon a Milano"

"Vogliamo costruire un palco con il legno degli alberi abbattuti dal nubifragio del 25 luglio". Sergio Marchese è il direttore dell’associazione culturale Botellon, sì, quella che organizza le feste in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico. Ieri mattina Marchese era in Sala Alessi, a Palazzo Marino, per annunciare che il Comune ha promosso il progetto dell’associazione Botellon “Diamo una seconda vita agli alberi. Un palco in legno per il Botellon’’. In pratica l’amministrazione ha fornito ai ragazzi dell’associazione una parte del legno degli alberi caduti lo scorso 25 luglio, circa 15 metri cubi, e loro con quel materiale realizzeranno un palco.

Marchesi, dove sarà posizionato il palco?

"Il palco sarà mobile, si potrà montare e smontare, quindi non sarà posizionato in un luogo fisso. Ci piacerebbe inaugurarlo durante un grande festival culturale in uno spazio pubblico, magari in uno dei parchi più colpiti dalla tempesta dello scorso 25 luglio. Noi organizziamo già eventi in piazza Leonardo da Vinci, quello potrebbe essere il luogo in cui utilizzare per la prima volta il palco".

Quanto ci vorrà perché sia pronto?

"In questo momento i tronchi sono nella fase di essiccazione in una cascina fuori Milano. Il palco non sarà pronto prima di un anno".

Quanti soldi servono per realizzarlo?

"Abbiamo lanciato una raccolta fondi che serve solo per la fase iniziale del progetto: prima lavorazione e stoccaggio per la fase di stagionatura. Per realizzare questa prima fase sono necessari 7 mila euro. La seconda fase del progetto, invece, prevede la progettazione, realizzazione e allestimento del palco. Per un costo di circa 30 mila euro complessivi. Il prossimo 30 settembre, all’ex Macello di viale Molise, si svolgerà un evento di raccolta fondi".

M.Min.