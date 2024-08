Boom alla Marty Dance Academy. Fa scuola il successo delle Farfalle

Il successo alle Olimpiadi delle "Farfalle" della Nazionale, la squadra italiana di ginnastica ritmica, ha incuriosito tante bambine e ragazze. Sulla spinta delle emozioni che hanno regalato le azzurre e la campionessa Sofia Raffaelli, tante richieste sono già arrivate alla "Marty Dance Academy", la scuola di danza in via della Resistenza. "La ginnastica ritmica è molto seguita e incuriosisce tante bambine e ragazze – spiega Martina Grassi, direttrice della scuola e maestra di danza con lunga esperienza nello stile modern e classico –, ancora di più dopo il successo e la vetrina che le meravigliose Farfalle italiane hanno conquistato in queste Olimpiadi appena terminate". La scuola accoglie appassionate dai 4 ai 15 anni. C’è la ginnastica ritmica baby, poi lezioni per diversi livelli di preparazione, fino ai corsi per l’agonismo, "settore che abbiamo aperto proprio quest’anno e partirà a settembre, perché le nostre teen hanno raggiunto un alto livello. Dallo scorso anno collaboriamo anche con insegnanti di ritmica che hanno gareggiato in competizioni internazionali – prosegue la maestra –, proprio per aggiungere sempre più valore a questa disciplina in crescita ma non sempre valorizzata come merita".Nella scuola di danza di Buccinasco, le allieve imparano la tecnica, i movimenti, l’uso degli attrezzi ma soprattutto i sani valori dello sport, dell’amicizia e dell’importanza del gruppo e di fare squadra. "Si è creato affiatamento, un bellissimo ambiente – aggiunge Martina Grassi –. Quando si sono svolte le competizioni alle Olimpiadi, le nostre allieve si sono incontrate per tifare tutte insieme le Farfalle. C’è tanta passione, unita a impegno e determinazione". Fra.Gri.