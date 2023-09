Bonus trasporti, il click day dura un attimo: beffati migliaia di lavoratori e studenti lombardi

Milano, 1 settembre 2023 – Non c'è pace per i pendolari lombardi. Allo scoccare del primo settembre e dunque al rientro ufficiale alla routine tanti di loro hanno dovuto scontrarsi con il caos trasporti. All'aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti Trenord, di proprietà di Regione Lombardia, di circa il 4%, si è aggiunta l'impossibilità per migliaia di studenti e lavoratori di accedere al bonus trasporti, impiegato per abbonamenti mensili, annuali e integrati. Come “Io viaggio Lombardia", la formula più utilizzata da chi si muove giornalmente per motivi professionali, che è passata da 110 a 116 euro.

Il budget destinato a famiglie, studenti, pensionati e lavoratori che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore ai 20mila euro corrispondeva alla dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023, pari a cento milioni di euro messi a disposizione dal governo. Il 4 agosto risultano oltre 1.875.600 i voucher emessi a livello nazionale, per un totale di quasi 95 milioni di euro di contributi assegnati.

Dopo il blocco di metà agosto alle richieste dei viaggiatori, dalle 8 del 1° settembre è scattata di nuovo la possibilità di chiedere il bonus trasporti attraverso il sito dedicato del ministero del lavoro.

L'avviso sul sito del Ministero relativo ai tempi di attesa

Ma il click day è durato poco poco meno di un'ora. I fondi disponibili si sono esauriti in un batter d'occhio e le domande sono state bloccate. Alle 9:34 il numero di utenti in coda erano 596.426 con una nota del Ministero che apriva alla possibilità di mettersi in fila il mese successivo per eventuali erogazioni.

“Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8 dell’1 ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023".