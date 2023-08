Scioperi Trenord, Atm e Italo a settembre: treni, bus e metro. Le date dell’autunno caldo

Quello in arrivo si preannuncia un autunno caldo per i sindacati dei trasporti. E quindi difficile per i pendolari. In Lombardia e a Milano ci saranno tre scioperi che coinvolgeranno i lavoratori di Trenord, dell’Azienda trasporti milanese (Atm), di Italo e di Autoguidovie. Problemi quindi per treni regionali, alta velocità, metropolitane, bus e tram. Ma ecco le date.

Mercoledì 6 e giovedì 7 settembre si parte con lo sciopero del personale di bordo Trenord indetto dai sindacati Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie. In tutta la Lombardia si prevedono quindi ritardi e cancellazioni. La protesta durerà 24 ore, dalle ore 3.00 di mercoledì 6 alle 3.00 di giovedì 7 settembre. L’agitazione non coinvolgerà il personale di Trenitalia o Italo.

Domenica 17 settembre sarà il turno del personale ferroviario dei treni dell’alta velocità Italo. Lo sciopero proclamato dal sindacato Uiltrasporti durerà dalle 3.00 del 17 alle 2.00 del 18 settembre e coinvolgerà convogli su tutto il territorio italiano. Durante l’agitazione i treni potranno subire modifiche o cancellazioni. Non subiranno modifiche i treni del trasporto regionale, e non, di Trenord e Trenitalia.

Il giorno successivo allo sciopero Italo, lunedì 18 settembre, saranno i lavoratori di Atm e Autoguidovie a incrociare le braccia. Stando alla comunicazione del Ministero dei Trasporti, la protesta è organizzata da vari sindacati, tra cui Cui Trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Faisa-Confail (per Atm) e Osr Faisa-Cisal (per Autoguidovie).

L’agitazione durerà 24 ore ma l’orario di inizio e di fine non è stato ancora comunicato. In ogni caso, lo sciopero coinvolgerà il trasporto pubblico locale su tutto il territorio italiano e avrà un impatto significativo sulla circolazione di metro, bus e tram (sia a Milano che in Lombardia). Oltre ad Autoguidovie, a San Vittore Olona nel Milanese, lo stesso giorno, si ferma anche il personale di Movibus.