Blitz in Centrale: preso il pusher di ossicodone

Stretta dei carabinieri nelle aree che ruotano attorno agli scali ferroviari Centrale e Rogoredo. Tra mercoledì e sabato della scorsa settimana, i militari delle Compagnie Duomo e Monforte hanno controllato complessivamente 1.600 persone, arrestandone 6 e denunciandone altre 13; al setaccio pure 408 veicoli e 24 esercizi pubblici. In particolare, gli investigatori dell’Arma hanno ammanettato per spaccio un diciannovenne egiziano, che aveva con sé cinque confezioni da 28 compresse l’una di ossicodone, potente oppiaceo spesso usato come surrogato dell’eroina a prezzi più contenuti. La settantaquattrenne che gli avrebbe venduto i medicinali senza prescrizione, titolare di una farmacia in via Farini, è stata denunciata; ora rischia la sospensione dell’esercizio commerciale e la revoca della licenza.