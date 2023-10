Bollate, blitz antidroga dei vigili: preso pusher con 5 chili

È stato notato dalla polizia locale di Milano in piazza Giorgio Kaisserlian. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti del Comando zona 9 impegnato in un controllo di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti insieme ai colleghi del nucleo antidroga e all’unità cinofila. Il 35enne marocchino è stato fermato e perquisito: aveva 100 grammi di hashish nascosti nelle mutande e 15 grammi di cocaina nel cappuccio della felpa. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma sono stati gli accertamenti successivi, in collaborazione con la polizia locale di Bollate e di Senago, che hanno consentito di trovare il resto della droga, nel suo appartamento, una palazzina di edilizia popolare di via Cogni Zugna a Bollate.

Il marocchino nascondeva 5 chili di hashish suddivisi in panetti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il nord africano gestiva un ingente traffico di stupefacenti, le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e il giro di spaccio. Nel frattempo la polizia ha deciso di fare un controllo anche dalla sua compagna, un’italiana che gestisce un negozio di Senago. Ed è proprio qui che gli inquirenti hanno ritrovato quasi 4.000 euro in contanti. La donna non risulta indagata, ma secondo la polizia locale si tratta di un fatto anomalo. Sarà l’autorità giudiziaria ad accertare la provenienza di questa somma di denaro. Il 35enne è stato invece portato nel carcere di San Vittore a Milano in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip.