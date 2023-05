Blitz al deposito Treni imbrattati: presi due writer

Il portiere del deposito Atm del Gallaratese li ha visti ieri pomeriggio dai monitor di servizio e ha subito dato l’allarme agli addetti alla security dell’azienda trasporti. Una squadra di vigilantes era in zona, in macchina: hanno intercettato i due writer e sono riusciti a bloccarne la fuga, per poi consegnarli alla polizia; dalle prime informazioni, si tratta di un italiano e uno spagnolo, che sono riusciti a entrare in qualche modo nell’area destinata al deposito dei convogli della metropolitana rossa e a imbrattare un paio di carrozze di un treno della M1. La segnalazione immediata del custode e l’intervento altrettanto rapido della security Atm hanno fatto in modo che l’ennesimo raid non restasse impunito: con ogni probabilità, i graffitari verranno denunciati per imbrattamento e saranno costretti a risarcire il danno provocato.

N.P.