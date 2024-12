Esplode il bancomat della Bcc di Binasco: i cittadini danno l’allarme e i banditi scappano

Binasco, 22 dicembre 2024 - Fanno saltare il bancomat dell'agenzia della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo di via Turati ma sono costretti alla fuga grazie al rapido intervento dei carabinieri. Il tentativo di furto questa mattina poco le 5 all'agenzia di in via Turati. Grazie all'allarme lanciato da alcuni cittadini sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e un'ambulanza della croce bianca di Binasco come in assistenza.

Ora sono al vaglio dei militari le immagini dei circuiti di sorveglianza per individuare i mezzi adoperati dai ladri. Il comune ringrazia i cittadini che hanno segnalato il tentativo di furto e le forze dell'ordine. "Avvisate da una tempestiva segnalazione questa notte le Forze dell'Ordine sono riuscite a sventare un pericoloso tentativo di furto e scasso con materiale esplosivo presso l'apparato bancomat della BCC di Binasco. Una prassi criminale molto diffusa che questa volta non ha trovato compimento grazie al comportamento vigile e attento di chi ai primi sospetti ha ritenuto utile contattare subito il 112. Un esempio da imitare. Una Comunità vigile e attenta è una comunità più sicura!"