Milano, bimba cade dalle scale e batte la testa: è gravissima

Una bambina di quattro anni, di origine egiziana, ha battuto la testa, nel pomeriggio, cadendo accidentalmente mentre scendeva dalle scale insieme ai genitori in un condominio alla periferia di Milano. Le sue condizioni sono gravi, è stata soccorsa in codice rosso. E' stata prima trasportata al San Raffaele e poi con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo dove si trova un centro specializzato in traumi pediatrici. L' episodio, dovuto probabilmente a una perdita di equilibrio della piccola, si è verificato, poco dopo le 16, in uno stabile in via Guido Ucelli di Nemi, a Ponte Lambro.