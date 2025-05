Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter

Scocca l’ora della protesta degli ultras dell’Inter. Esclusi dalla distribuzione dei codici per l’acquisto del biglietto per la finale di Champions League e, in buona sostanza, senza tagliando in mano per la partita più attesa dell’anno, in programma sabato 31 maggio alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra Inter e Psg, i frequentatori della curva nord nerazzurra si sono dati appuntamento sotto la sede del club in viale della Liberazione a Milano. Stendardi, fumogeni, bandiere, cori e un grande striscione srotolatalo davanti a circa 400 ragazzi scesi in piazza. Recita così: "La cosa che fa schifo è che hai abbandonato chi non ti ha mai tradito"

La rabbia

Motivo? Chiedere alla dirigenza un confronto per fare in modo che anche gli ultras siano presenti in Germania. Un’istanza avanzata anche in modo formale non solo all’Inter, ma anche alla questura, alla procura e al tribunale, dall’avvocato Mirko Perlino, “storico” difensore di molti ultrà interisti alle prese con problemi giudiziari. Questa mattina, ai cancelli della Pinetina ad Appiano Gentile, dove era in corso la conferenza stampa di Inzaghi, è apparso uno striscione per ricordare alla società e ai tifosi l’appuntamento odierno.

Lo striscione apparso lunedì mattina ad Appiano Gentile per annunciare la protesta pomeridiana

La curva nord contesta i criteri di distribuzione dei codici di accesso per l’agognato biglietto che hanno privilegiato gli abbonati decennali e gli aderenti degli Inter Club, lasciando fuori chi segue sempre in casa e trasferta Lautaro e compagni ma è tesserato da meno anni o ha interrotto l’abbonamento per una o due stagione. A differenza di quanto avvenuto in passato, il club finora non si è dimostrato disponibile ad alcun contatto informale con gli ultras che, doveroso precisarlo, chiedono di acquistare i biglietti al prezzo fissato, senza nessun trattamento di favore.

Linea dura

Sulla decisione della società pesa inevitabilmente l’inchiesta “doppia curva” che ha smascherato i business illeciti dei capi ultrà di Inter e Milan, finiti dietro le sbarre. Occasione di enorme profitto fu proprio la finale di Champions League del 2023 tra Inter e Manchester City a Istanbul che fruttò ai leader della curva nord, stando agli atti, circa 800mila grazie alla rivendita dei biglietti.