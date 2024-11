Biciplan “Cambio“ avanti tutta arriva la passerella ciclo-pedonale

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della linea 7 del Biciplan “Cambio”, nella notte tra mercoledì e giovedì è stata posata una passerella ciclo-pedonale a scavalco della Cerca, nel territorio di Mediglia. Coordinati dalla Città Metropolitana di Milano, i lavori hanno comportato la chiusura dell’arteria, nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 8+500, dalle 21 di mercoledì fino alle 6 di ieri. Lo stop al traffico si è reso necessario per posizionare il manufatto, che un domani permetterà a ciclisti e pedoni l’attraversamento della provinciale, in sicurezza.

Proseguono così i lavori per la linea 7 del Biciplan, che anche grazie ai finanziamenti del Pnrr, verrà completata nel primo semestre del 2026. Sarà lunga 17 chilometri e costerà 16 milioni 464mila euro. Collegherà l’aeroporto di Linate con Paullo, passando anche per Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mediglia e Colturano. Il progetto “Cambio”, rete di corridoi ciclabili in capo alla Città Metropolitana di Milano, prevede nel complesso la realizzazione di 24 linee, per un totale di 750 chilometri d’infrastruttura. L’obiettivo è potenziare i collegamenti sulle due ruote.

"I lavori per la realizzazione della linea 7 procedono per il meglio, stiamo lavorando a pieno regime per rispettare le tempistiche previste dal Pnrr - commenta Marco Griguolo, consigliere di Città Metropolitana delegato alla mobilità -. Ringrazio i dipendenti della Città metropolitana e tutti i sindaci coinvolti, perché stiamo creando le giuste sinergie per una rivoluzione dolce, che ci permetterà di dotare il territorio di una rete di piste ciclabili di 750 chilometri che, una volta ultimata, rivoluzionerà la mobilità della nostra area metropolitana e produrrà benefici in termini di ecosostenibilità e rigenerazione urbana".

A.Z.