Berlusconi ricoverato, Marina: “Papà sta meglio. Questa ondata di affetto è la migliore terapia”

Silvio Berlusconi “sta molto meglio, anche se la prudenza è d'obbligo”: la presidente di Fininvest e Mondadori Marina Berlusconi, parla con cauto ottimismo delle condizioni del padre, ricoverato all'ospedale San Raffaele dal 5 aprile scorso per alcune complicanze della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. “Dimostra ogni giorno un coraggio e una tenacia davvero esemplari”, aggiunge la primogenita. Ma “sono stati molto importanti anche il calore, la stima, la vicinanza che in tanti in queste settimane gli hanno fatto sentire. Per lui, questa ondata di attenzione e di affetto è stata la migliore delle terapie”.

Marina Berlusconi è arrivata all'ospedale San Raffaele nel pomeriggio, a bordo della sua auto dai vetri oscurati. La sua è stata la prima visita della giornata da parte di familiari all'ex premier. Nei giorni scorsi gli stessi medici avevano raccomandato di limitare le visite, evitando quelle politiche per non affaticare il cavaliere in un momento in cui la sua salute registra un “lento ma progressivo miglioramento” come ha sottolineato il suo medico personale e primario al San Raffaele Alberto Zangrillo.

Stamani invece la consueta visita del suocero Orazio Fascina. Il padre di Marta, la compagna di Berlusconi, che non si è mai allontanata dal San Raffaele dal giorno del ricovero, è arrivato in ospedale verso le 10.30, è rimasto un paio di ore e poi si è allontanato a bordo della sua auto senza rilasciare dichiarazioni.