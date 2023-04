Silvio Berlusconi, altra notte tranquilla al San Raffaele e Zangrillo rassicura sulle condizioni

Milano, 16 aprile - E' stata un’altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi, la dodicesima che ha trascorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile. Per oggi non sono previsti bollettini medici sulle condizioni dell'ex presidente del Consiglio.

Di situazione tranquilla aveva parlato ieri sera il suo medico personale e primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo lasciando l'ospedale.

Alberto Zangrillo

Il medico personale di Silvio Berlusconi, aveva assicura sulle condizioni dell'ex premier, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica ha risposto "sì" ai giornalisti che gli hanno chiesto se la situazione è tranquilla. "Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via, traete voi le conclusioni" le parole del medico che - dopo aver assistito al match a Genova - è rimasto circa un'ora nella struttura ospedaliera prima di allontanarsi a bordo della sua auto.

Niente visite

Giornata di ieri senza visite di familiari per Silvio Berlusconi. Dal cancello in via Olgettina 60 non sono transitati i figli come, invece, hanno fatto fin dal primo giorno di ricovero.

I fan

Assenti anche i vari fan che nei giorni scorsi si sono avvicendati davanti ai cancelli di via Olgettina per mostrare il proprio sostegno al Cavaliere, lasciando striscioni e immagini religiose