Carlo Ancelotti “carica” Silvio Berlusconi: “Speriamo vada tutto bene, siamo molto legati”

Silvio Berlusconi e Carlo Ancelotti: due nomi che evocano dolci ricordi ai tifosi rossoneri. All’epoca della presidenza del Cavaliere, infatti, l’attuale tecnico del Real Madrid guidò il Milan alla conquista, fra l’altro, di due Coppe dei Campioni e di uno scudetto.

Oggi anche “Carletto”, l’unico allenatore al mondo ad aver vinto il campionato nelle cinque nazioni europee principali, si unisce al coro di sostegno all’ex presidente del Milan, ricoverato da cinque giorni al San Raffaele per un’infezione polmonare, conseguenza di una leucemia cronica.

Manifestazione d'affetto

“Siamo tutti in apprensione e in ansia, sono molto legato a lui, spero che vada tutto bene. Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti”, queste le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 sull'ex premier e ex presidente del Milan ricoverato al San Raffaele.

"È stato un grande presidente - ha aggiunto Ancelotti - che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po’ di pepe nei momenti buoni. Nei momenti di difficoltà si poteva contare sul suo appoggio”.

L'Ancelotti rossonero

Carlo Ancelotti ha allenato il Milan fra il 2001 e il 2009, chiamato proprio da Berlusconi a sostituire il turco Fatih Terim, autore di un avvio di campionato zoppicante. Il nativo di Reggiolo aveva indossato la maglia del Diavolo anche da giocatore, voluto da Arrigo Sacchi che aveva chiesto al Cavaliere l'acquisto della mezzala della Roma, reputandolo essenziale per la corsa scudetto.

Sulla panchina dei rossoneri Ancelotti ha vinto praticamente tutto: due Coppe dei Campioni, uno scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe europee e un Mondiale per club. Nel 2008-2009 la separazione consensuale dalla società e l’inizio di una nuova fase nella carriera, con numerose esperienze all’estero e il ritorno – non fortunatissimo – in Italia, a Napoli.