Berlusconi malato, l’abbraccio dei social più forte dell’odio degli haters

Milano, 8 aprile 2023 - Sembrerebbe un caso più unico che raro l’abbraccio che i social stanno tributando in queste ore a Silvio Berlusconi e soprattutto la sconfitta nel volume dei commenti degli haters, gli odiatori seriali.

L'86,11% degli utenti esprime vicinanza, sostegno e solidarietà al leader di Forza Italia. Almeno questo è quanto emerge dall'analisi realizzata da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale, realizzata in esclusiva per Adnkronos attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata interamente con algoritmo a base semantica italiana.

L’analisi semantica

L'analisi semantica rende l'idea della vicinanza degli italiani a Berlusconi, le parole e le combinazioni di parole più utilizzate sono ''auguri'', ''pronta guarigione'', ''amici alleati'', ''caro presidente'', ''fiducia'', ''in bocca al lupo''.

Gli italiani online

''Si tratta di dati straordinari, riscontrati rarissimamente anche nelle conversazioni social più polarizzate - ha commentato Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor - Gli italiani online si sono riversati in una vastissima onda di affetto a supporto di Silvio Berlusconi. I motivi addotti sono molteplici e rendono l'idea della grandezza e della poliedricità del personaggio: c'è chi gli rende omaggio come imprenditore, chi come leader politico, chi come presidente del grande Milan prima e del Monza oggi".

Haters isolati?

"C'è chi lo considera 'uno di famiglia', chi 'una guida' - ha continuato Brunetti - Ci sono tanti che confessano di non averne mai apprezzato le idee politiche e di averle talvolta contestate, ma di rispettarne il coraggio e la determinazione. Insomma, Berlusconi mette d'accordo gli italiani. Gli haters questa volta sono residuali e isolati: chi si è prodotto in post denigratori è stato spesso sommerso da commenti negativi. Certo, troviamo alcuni eccessi non giustificabili, ma è fisiologico, vista la mole di conversazioni e l'interesse generato. Su questa vicenda di vista gli italiani sui social hanno dato una grande prova di maturità, assolutamente non scontata''.

La ricerca di Human è stata condotta a partire dalla notizia del ricovero dell'ex presidente del consiglio. I volumi delle interazioni sul tema, dal 5 al 7 aprile sono stati di 1 milione e 800mila interazioni generate.