Beppe e Billy sulla M5 fino a San Siro

Lo speciale derby di Sky Sport viaggia sui treni della M5. Nel vero senso della parola. Non a caso lo speciale si intitola “Fermata San Siro: viaggio nel derby“. Il nerazzurro Beppe Bergomi e il milanista Alessandro “Billy“ Costacurta, infatti, si trovano sulla linea Lilla e dialogano tra loro: "Tu dove arrivavi con la metropolitana" per raggiungere lo stadio di San Siro? "Piazzale Lotto". "Anch’io". "Pensa che fortuna, ora puoi arrivare direttamente allo stadio". Con i treni della M5, naturalmente, che già in passato l’assessora comunale allo Sport Martina Riva aveva definito "la Metropolitana dello Sport", perché passa dal Meazza, dall’Allianz Cloud e dall’ippodromo di San Siro.

"Il documentario “Fermata San Siro“ – commenta Riva – racconta una delle sfide più iconiche dello sport mondiale, il derby di Milano, e il legame profondo tra la città e il calcio. Grazie a Sky Sport e ad Alessandro Costacurta e Beppe Bergomi per averci aiutato a diffondere la consapevolezza che, grazie alla M5, San Siro è oggi tra gli stadi meglio serviti dal trasporto pubblico in Europa. Un ringraziamento va anche a M5, con cui da più di un anno lavoriamo al progetto Metropolitana dello Sport, che ogni giorno fa la differenza nei piani di mobilità sostenibile milanese".

