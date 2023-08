Basiglio, tagliate le corse della Linea 230. Pendolari furiosi: nessun preavviso

Basiglio (Milano) – Poche corse della linea 230; penalizzati i pendolari costretti a lavorare ad agosto. La coperta per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è corta e lo si sa da tempo. Ma il taglio delle corse estive, senza preavviso, ha provocato la protesta dei cittadini di Basiglio e Milano 3, che si sono trovati con gli orari del sabato dal lunedì al venerdì, con forti disagi e attese fino a 2 ore. E il sabato si sono dovuti accontentare delle corse normalmente previste per la domenica. Un fatto che danneggia i forzati di agosto in città. Annamaria Licata, consigliera della lista Voce di Basiglio, ha scritto ad Atm che ha affermato di non saperne nulla, invitandola a rivolgersi ad Autoguidovie che gestisce il servizio della linea che collega Basiglio a Milano - piazzale Abbiategrasso.

«Autoguidovie ha deciso, senza avvisare Atm, ma nemmeno noi cittadini mettendo avviso alle fermate, che il sabato applica l’orario della domenica. Peccato che l’orario ufficiale di Atm dica diversamente. Nei cartelli di Atm è scritto che per il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, si applicano gli orari del sabato. Non c’è scritto che il sabato, invece, viene considerato festivo e si applicano gli orari della domenica. Ovvero solo dieci corse per tutta la giornata – spiega Annamaria Licata –. Abbiamo aperto una segnalazione presso Atm che si stava informando con Autoguidovie, visto che non sapevano nulla nemmeno loro di questa decisione. Gente che doveva andare in Humanitas oppure a Milano per lavoro ha dovuto aspettare dalle 6.30 fino alle 8.30 la prima corsa".

Il problema riguarda anche le corse settimanali che, con le scuole chiuse, sono state più che dimezzate. Da Autoguidovie comunicano che tutti i provvedimenti sono stati attuati facendo comunicazione ovunque. "Gli orari estivi sono stati concordati con l’agenzia per il trasporto pubblico locale e sono stati pubblicizzati su tutti i canali istituzionali, Inoltre sono gli stessi orari dello scorso anno".

Resta il fatto che è frequente vedere gente a piedi lungo la ciclopedonale che si reca all’ospedale Humanitas, relativamente vicino a Milano 3 ma non al centro storico di Basiglio, E gente che va a piedi fino alla fermata del tram 15 a Rozzano. "Deve essere l’amministrazione comunale a evitare certi disservizi – aggiunge Licata –. Siamo certi che era all’oscuro di questa decisione".