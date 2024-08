Morte sul lavoro, operaio di 61 anni schiacciato dal suo Bobcat

Bareggio (Milano), 9 agosto 2024 – Ancora morte sul lavoro in Lombardia. Un uomo di 61 anni, Emilio Luigi Seleroni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Bareggio, nel Milanese. Il dramma è avvenuto poco prima delle 22 in via Monte nero al civico 5//a. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo è rimasto incastrato in una ruspa Bobcat tra la pala e il telaio nell'Officina Tecnostill.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e dell'Ats Città metropolitana, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Milano. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso di Emilio Luigi Seleroni.

Ancora da stabilire dinamica della tragedia ed eventuali responsabilità o mancanza nella sicurezza.

Gli ultimi incidenti

Lo scorso 6 agosto Un uomo di cinquant'anni è stato schiacciato da una lastra di marmo. L'incidente sul lavoro è avvenuto in una cava di marmo a Nuvolera, Comune in provincia di Brescia famoso per la produzione del marmo di Botticino esportato in tutto il mondo. L'uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravissime condizioni

Lo scorso 16 luglio Brescia,un operaio di 48 anni, di origine marocchina e residente a Barbariga, aveva perso la vita a Noriglio, frazione del comune di Rovereto, in Trentino. L'uomo sarebbe stato travolto e schiacciato da un pesante carico di pannelli prefabbricati di legno mentre si trovava al primo piano di un solaio. In quel momento la gru stava scaricando i pannelli che hanno travolto l'operaio che è morto sul colpo.