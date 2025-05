Bando per rimuovere le barriere architettoniche

Al via un bando per abbattere le barriere architettoniche nelle attività commerciali del centro cittadino. L’amministrazione comunale ha stanziato dei contributi una tantum, a fondo perduto, destinati ai commercianti del centro storico con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e rendere i loro negozi accessibili a tutti. Per questo sosterrà l’acquisto di una rampa mobile necessaria per l’adeguamento degli accessi dei locali commerciali che presentino, allo stato attuale, barriere architettoniche limitanti da parte dei soggetti diversamente abili o con difficoltà deambulatorie. Si tratta di una forma di incentivo per il miglioramento della fruibilità dei negozi del centro urbano del Comune di Assago e consiste nell’erogazione di un contributo a ristoro e realizzabile attraverso la dotazione di una rampa mobile certificata con acquisto a cura del titolare stesso dell’attività commerciale. Per la realizzazione delle rampe d’accesso i fondi sono pari a 5mila euro.

Mas.Sag.