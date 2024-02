Bambini alla scoperta del corpo umano

Alla scoperta del Corpo Umano, al via la mostra interattiva. Sono oltre mille piccoli alunni che, indossando il camice bianco, diventeranno per l’occasione dei piccoli dottori. L’evento “The human body” si svolgerà fino al 3 marzo 2024. La mostra offre l’opportunità agli studenti delle scuole primarie di indossare il camice bianco e nell’insolito ruolo di piccoli dottori saranno guidati dagli animatori in un percorso educativo in cui imparare le nozioni fondamentali sul sistema nervoso, sulle ossa e le articolazioni, sulla circolazione del sangue e sull’importanza dei muscoli, nonché su altre funzioni vitali. Durante il tour l’esperienza sarà arricchita da un’avventura con la realtà aumentata. I bambini, armati di tablet e di una speciale app, vivranno una simpatica avventura in cui potranno esplorare in modo interattivo gli organi interni del corpo umano. L’applicazione consentirà la visualizzazione individuale o collettiva di tutti gli organi interni. "È una straordinaria esperienza educativa che stimola la curiosità dei bambini", commenta Ilic Ravagnani, direttore del Fiordaliso. Mas.Sag.