Milano, bambina di 6 anni muore all’ospedale Niguarda: addio a Maria Isabella Lisaru

La bambina di 6 anni morta all'ospedale Niguarda

Una bambina di sei anni è morta nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale Niguarda di Milano a causa di una miocardite fulminante insorta a seguito di un’influenza di tipo B. La piccola si chiamava Maria Isabella Lisaru, era nata a Piacenza da una famiglia romena ed era stata trasferita nell’istituto milanese dall’ospedale piacentino.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina era stata inizialmente ricoverata al pronto soccorso pediatrico di Piacenza dopo aver manifestato complicanze legate a sintomi influenzali. Nei giorni precedenti, la malattia sembrava una normale influenza e il pediatra di famiglia le aveva prescritto dei farmaci. Ma nonostante le medicine, poco tempo le sue condizioni sono peggiorate.

Presto è stata rilevata un’infiammazione del muscolo cardiaco. "Durante gli accertamenti fatti a Piacenza, un tampone ha evidenziato la presenza di un virus influenzale di tipo B”, ha spiegato l’Ausl di Piacenza. “Nei casi più gravi, alcune infezioni virali, raramente, possono causare infiammazioni rapide e fatali del tessuto muscolare del cuore anche in bambini precedentemente sani".

Da qui, "i sanitari hanno organizzato un trasporto d’urgenza verso l’ospedale Niguarda di Milano per sottoporre la piccola a Ecmo (Extra corporeal membrane oxygenation), unica tecnica possibile per supportare in casi come questo le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea". Purtroppo, non è servito e Maria Isabella è mancata nella notte.

La bimba avrebbe dovuto esibirsi lunedì con il coro della sua scuola. Lutto nella comunità di Piacenza, espresso anche dalla sindaca Katia Tarasconi: "Come sindaca e soprattutto come madre, abbraccio mamma e papà con tutto l'amore che ho".

Si tratta della seconda tragedia in ambito sanitario degli ultimi giorni. Lunedì una ragazza di 28 anni, Anna Giuliano, è morta dopo essere stata operata all’ospedale Humanitas di Milano. In quel caso, sono sorte alcune complicazioni a seguito di un intervento di bypass gastrico.