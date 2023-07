Baby Gang e Simba La Rue, i video della sparatoria in corso Como mostrati al processo

Milano, 5 luglio 2023 – La rissa e la sparatoria che hanno coinvolto anche i trapper Baby Gang (Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (Lamine Mohamed Saida) immortalate in un video che è stato mostrato, questa mattina, in un’udienza del processo che li vede imputati a Milano, insieme ad altri sei giovani, per quanto avvenuto all'alba del 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese

A descrivere i partecipanti e i fatti sono i primi poliziotti chiamati a sedare quanto stava accadendo fuori da un locale quando due giovani di origine senegalese sono stati gambizzati (non si sono costituiti parte civile).

Nella loro testimonianza gli agenti ricostruiscono dalla prima chiamata, poco dopo le ore 4, di un addetto alla sicurezza che parla di una "lite tra magrebini" alla seconda fase della disputa, oltre un'ora dopo, quando - secondo le immagini delle telecamere presenti in zona - Baby Gang avrebbe una pistola tra le mani. Racconti e dettagli che vengono presentati davanti agli imputati, difesi dal legale Niccolò Vecchioni, tutti presenti in aula. Le accuse contestate a vario titolo, sono di rissa, rapina, lesioni e porto abusivo di arma da sparo (una pistola).

I due imputati sono ai domiciliari. Simba La Rue è uscito dal carcere lo scorso marzo: il tribunale del Riesame aveva disposto la sua uscita di cella, dove era rientrato a causa di alcune contestazioni riguardanti la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari. Una settimana dopo, scarcerazione anche per Baby Gang: il giovane (già condannato in primo grado per rapina) si trova ai domiciliari in una comunità.