Sparatoria a Milano, due trapper e altri sei imputati nel processo

MILANO

Non si sono costituiti parti civili i due giovani senegalesi rimasti feriti nel corso di una sparatoria, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, e per la quale sono a processo i due noti trapper Baby Gang (nella foto) e Simba La Rue e altre sei persone della loro “crew“.

È emerso ieri in questa prima udienza del dibattimento iniziato davanti ai giudici della settima penale di Milano (collegio Tremolada-Gallina-Pucci). I due trapper, ora ai domiciliari e al centro di diversi fatti di cronaca in questi ultimi anni, erano presenti in aula, assieme anche agli altri imputati, tutti difesi dal legale Niccolò Vecchioni. Tra gli imputati anche Mounir Chakib, detto "Malippa", manager dei trapper.