Milano, 19enne accoltellato fuori dal centro commerciale a Cascina Merlata: è caccia al branco

Milano, 21 febbraio 2025 – È caccia al branco che ha accoltellato un 19enne, giovedì sera, fuori dal centro commerciale Merlata Bloom a Milano. L’aggressione è avvenuta qualche minuto prima delle 21 di ieri, a due passi dagli ingressi: in cinque contro uno per rapinare lo smartphone e il monopattino elettrico. I fendenti hanno colpito la vittima alla testa, alla schiena e a una mano. Il giovane, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale, è stato dimesso con 20 giorni di prognosi (e non 16 come scritto in precedenza).

La polizia sul posto dove un ragazzo è stato aggredito a coltellate

L’aggressione

Il raid è andato in scena nel quartiere residenziale di Cascina Merlata, al confine tra Milano e Rho. Stando alle primissime informazioni, ancora in cerca di una conferma ufficiale, il diciannovenne, nato in Italia da genitori immigrati, è stato accerchiato da un gruppo di giovani, descritti come verosimilmente di origine nordafricana. Non si sa se il ragazzo abbia opposto resistenza all’assalto, ma sta di fatto che è stato colpito da più fendenti con un oggetto appuntito. Gli aggressori sono riusciti a strappargli il cellulare e il monopattino e sono scappati.

I soccorsi

Il diciannovenne è stato soccorso dai sanitari di Areu, arrivati con ambulanza e auto medica, e trasportato d’urgenza in ospedale: il quadro clinico è stato costantemente monitorato nel corso della notte, ma per fortuna il pericolo di vita è stato escluso sin dai primi minuti. I fendenti lo hanno colpito alla testa, alla schiena e a una mano. Il giovane è stato dimesso con 20 giorni di prognosi (e non 16 come scritto in precedenza).

Le indagini

In via Pasolini sono intervenuti anche gli agenti di polizia per avviare le indagini e risalire in tempi brevi all’identità degli aggressori; in azione anche gli specialisti della Scientifica per repertare eventuali tracce utili all’inchiesta.

Un aiuto decisivo potrebbe arrivare, come spesso capita in casi del genere, dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona del raid a mano armata, che potrebbero dare indicazioni agli investigatori anche sulla possibile via di fuga del gruppo di aggressori.