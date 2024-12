Babbo Natale è passato a Dergano. La 2C svuota la vetrina della libreria

Vetrina svuotata alla Liberia Scamamù di via Davanzati, al quartiere Dergano: tutti i libri sono stati acquistati ieri pomeriggio dai genitori della 2 C della scuola primaria Leopardi di viale Bodio. Regali di Natale in anticipo per i bimbi, che potranno leggere sotto l’albero pieno di luci i loro nuovi libri durante le vacanze. "Un bellissimo gesto - commentano alla libreria -. Siamo onorati che abbiano scelto proprio noi". L’auspicio è che altri prendano esempio in vista delle festività che invitano a rallentare il ritmo. E, perché no, a leggere spegnendo i cellulari.

Questa è la ventottesima volta che una vetrina di libreria viene svuotata da benefattori: un fenomeno che da Milano si è esteso in più città d’Italia grazie all’idea di Daniela Nicolò, milanese di 57 anni, redattrice di testi universitari, che non immaginava di dar vita a una catena senza fine facendo il primo passo in via Lepontina: lo scorso agosto ha acquistato tutti i libri della libreria indipendente “I Baffi”. "A ispirarmi - ha raccontato - è stato il caso della “Hoepli”, dove un cliente misterioso ha comprato tutti i libri in vetrina. In un colpo solo". La vicenda dell’acquirente anonimo, avvenuta pochi giorni prima, aveva destato un certo scalpore, anche perché comprare in blocco gli oltre duecento volumi esposti dalla libreria storica, che si trova in pieno centro a Milano, gli era costato circa diecimila euro.

Ma Daniela Nicolò ha pensato d’indirizzare l’ispirazione su realtà più bisognose di lettori: "Perché non fare lo stesso aiutando le piccole attività di quartiere?".

Così ha aperto una pagina Instagram, “Svuota la vetrina” e, in meno di quattro mesi, tante persone hanno seguito il suo esempio. Adesso è a quota 28 vetrine svuotate. A Milano è successo in più luoghi, tra cui le librerie “Alaska” di Affori e “Punta alla luna” del quartiere Corvetto. Ieri l’incursione da “Scamamù - libri, giochi e spazio” al quartiere Dergano, gemellata con il locale “Mamusca”, a pochi passi.

Bambini e bambine della 2C della scuola Leopardi hanno scelto i volumi da portare a casa, supportati dai propri genitori. La libreria, nata nel 2012 al quartiere Isola con il nome “Isola Libri”, ha trovato una nuova vita in questa zona a febbraio del 2023: un trasferimento che si era reso necessario perché le spese all’Isola erano diventate insostenibili.