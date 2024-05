Milano, ricognizione di tutti gli autovloex della Città metropolitana

Milano – Una ricognizione degli autovelox che si trovano nella Città metropolitana di Milano è stato decisa oggi nella seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura.

L'esame verrà fatto in base al decreto legge da poco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale che stabilisce dove possono essere collocati, in che modo e come devono venire utilizzati. L'obiettivo della ricognizione è quello di delineare strategie di programmazione che tengano conto della sicurezza stradale e del contesto in cui vengono posizionati.

Durante la riunione si è parlato anche dell'attività antincendio per l'estate (come richiesto da circolare della Presidenza del Consiglio). Considerando la forte urbanizzazione di Milano e provincia, le aree in cui maggiore è l'attenzione sono quelle nelle aree più periferiche che confinano con zone boschive. I Vigili del Fuoco e la Città Metropolitana hanno già presenti le zone particolarmente a rischio che - ha spiegato la prefettura in un comunicato - saranno oggetto di regolare attenzione, anche attraverso un'idonea sensibilizzazione dei cittadini sull'uso degli spazi verdi e sul rischio antincendio".

Durante la riunione è stata anche pianificata l'attività per le elezioni dell'8 e 9 giugno e i sindaci di sette Comuni (Assago, Buccinasco, Bussero, Cusago, Melegnano, Nerviano e Rozzano) hanno firmato l'adesione al ‘Progetto Controllo del Vicinato’.