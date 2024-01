Autovelox in Lombardia dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024. Ecco dove e quando

Milano, 29 gennaio 2024 – La Polizia di Stato ha reso noto la mappa dei controlli della velocità da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio. Ovviamente l’invito è a rispettare sempre e comunque i limiti di velocità, indipendentemente dalla presenza di autovelox o similari fissi, quelli presi di mira dai tanti Fleximan, o dei controlli “volanti” della Polstrada. Il rispetto dei limiti di velocità non è proprio un fiore all’occhiello degli automobilisti Italia. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it e Assicurazione.it, sono più di 10 milioni e mezzo gli automobilisti italiani che hanno ammesso di non rispettare i limiti di velocità. Una cattiva abitudine diffusa soprattutto tra i più giovani, con una percentuale che arriva al 37,3% tra i 25-34enni. Il non rispetto dei limiti di velocità, purtroppo, è solo una delle cattive abitudini degli italiani al volante insieme all’uso del cellulare alla guida, al mettersi al volante dopo aver assunto alcolici fino al parcheggio in aree vietate.

Ecco l’elenco completo dei controlli della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024

Lunedì gennaio 2024

Strada Statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate (Lecco)

Strada Comunale a Meda - Via Vignazzola (Monza e Brianza)

Martedì gennaio 2024

Autostrada A 07 Milano-Genova (Pavia)

Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano (Milano)

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso (Como)

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio (Bergamo)

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Mercoledì gennaio 2024

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia(Brescia)

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Giovedì febbraio 2024

Autostrada A 35 Milano-Brescia (Brescia)

Autostrada A 60 (Varese)

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Strada Provinciale 470 della Valle Brembana (Bergamo)

Venerdì febbraio 2024

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Domenica febbraio 2024