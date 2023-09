Il sindaco Sala chiede al ministro Salvini di avere più autovelox a Milano

Milano, 12 settembre 2023 – "Sono molto addolorato per l'incidente di ieri e preoccupato".

Lo ha detto il sindaco di Milano. Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del “Forum della Cultura. Milano Contemporanea 2023” parlando del tema della sicurezza dei ciclisti anche alla luce dell'incidente accaduto ieri sera in zona Navigli dove è rimasta gravemente ferita una 55enne.

"Chiederò al ministro dei Trasporti Matteo Salvini di posizionare un po' di autovelox. Inoltre il dibattito sui 30 all'ora in città è un dibattito serio: tanti non rispettano il limite di velocità anche se la stragrande maggioranza dei milanesi è corretta alla guida. Con realismo dico che la Polizia Locale rispetto al tema della velocità può fare qualcosa ma servono altri strumento di controllo. Con le piste ciclabili dobbiamo mettere in sicurezza la ciclabilità, come fatto in agosto in corso Buenos Aires".

"Con Salvini - ha aggiunto Sala - stiamo cercando di coordinarci le agende; ovviamente ho dato la disponibilità ad andare a Roma per discutere di alcuni cose".

Per Sala "non è solo la ciclabilita'" ma "la coesistenza di varie forme di mobilità e anche di quanto fare sul trasporto pubblico. Voglio anche capire quali sono le intenzioni sul Codice della Strada, anche in tema di novita' sui monopattini, come casco, assicurazione e targa".