Ciclista investita e trascinata da un’auto: la donna operata nella notte resta gravissima

Milano, 12 settembre 2023 - E’ ancora gravissima ma è stata operata nella notte la donna di 55 anni in bici travolta da un'auto lunedì pomeriggio a Milano.

L’intervento

Apparsa da subito in condizioni gravi, la ciclista era stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Nella notte è stata sottoposta a un'operazione chirurgica per ridurre la commozione cerebrale causata dal “trauma cranico maggiore” riportato durante l'investimento.

La prognosi

La sua prognosi è riservata e le sue condizioni ancora molto gravi.

La dinamica

La 55enne, di origine peruviana, è stata investita in via Ascanio Sforza da una vettura che procedeva nella stessa sua direzione, che poi ne avrebbe trascinato il corpo per alcuni metri. Al momento non è ancora chiaro se sia stata tamponata o investita dopo essere caduta. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale.

I precedenti

Il 29 agosto, l’investimento letale di Francesca Quaglia, la ventottenne bolognese travolta da un camion di un’azienda di costruzioni all’angolo tra viale Caldara e corso di Porta Romana. La donna è stata la quinta vittima in bici del 2023: prima di lei era toccato a Francesca Veronica D’Incà in piazzale Loreto, a Cristina Scozia in corso di Porta Vittoria, ad Alfina D’Amato in piazza Durante e a Tianjiao Li in via Comasina, finiti nell’angolo cieco di un camion e investiti senza possibilità di scampo.