Auto di turisti milanesi finisce in mare a Lavagna: gravissimi un bimbo di 6 anni e la mamma

Milano, 8 giugno 2024 – Una giornata di svago si è trasformata in dramma, per una famiglia di turisti milanesi in gita a Lavagna. L’auto su cui viaggiavano è finita in mare nel porto turistico della località marittima. A bordo c’erano padre, madre e tre figli: un ragazzo di 15 anni, la sorella di 12 e il fratellino di 6. Proprio il bimbo più piccolo e la mamma sono i più gravi: il bambino è stato portato in codice rosso il piccolo in elicottero al Gaslini dopo una prima rianimazione; la donna è in gravi condizioni all’ospedale di Lavagna, dove in pediatria sono ricoverati anche i due ragazzini più grandi. Il padre, cosciente e stabile, sta completando al momento gli accertamenti in pronto soccorso. L'Asl4 ha allertato l'équipe di sostegno psicologico per supportare la famiglia.

È successo oggi pomeriggio e né la dinamica né i particolari sono ancora ben chiari. Scattato l'allarme sul posto mezzi di soccorso sanitario, i vigili del fuoco, il 118, carabinieri e capitaneria di porto. La famiglia, turisti milanesi, residenti nel capoluogo, stava per tornare a Milano dopo una giornata trascorsa in mare sul gommone di alcuni amici. Forse per una manovra sbagliata l'auto in retromarcia è finita in acqua. Sul posto si trovavano un sub e due ormeggiatori che non hanno esitato a intervenire liberando subito il padre e due fratelli mentre la madre e il figlio più piccolo sono rimasti intrappolati. Entrambi in arresto cardiaco sono stati rianimati sul posto e trasferiti a Genova e Lavagna in condizioni critiche. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure.