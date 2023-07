Auto in contromano: paura sulla tangenziale

di Massimiliano Saggese

Momenti di paura sulla tangenziale Ovest di Milano per un’auto che ha imboccato la carreggiata nord contromano. È accaduto poco dopo mezzanotte tra venerdì e sabato, quando una Opel Corsa, per cause ancora in fase di accertamento, ha imboccato la tangenziale contromano dirigendosi verso Bologna invece che verso la barriera di Terrazzano. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti. MilanoSerravalle ha attivato i pannelli luminosi per avvisare chi stava viaggiando nella giusta direzione di accostare a destra e fare attenzione. La Polstrada intervenuta ha rallentato il traffico fino a quando l’auto in contromano è stata individuata poco dopo che si era schiantata contro il guardrail centrale. L’auto si è girata su se stessa senza colpire per fortuna altri mezzi in transito. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso accertamenti per capire dove l’auto abbia imboccato la tangenziale contromano. La polizia stradale sta visionando le immagini delle telecamere. L’ipotesi è che il conducente, del quale non sono state fornite le generalità, abbia imboccato contromano la tangenziale tra la barriera di Terrazzano e l’intersezione con la A4 Torino-Venezia. Solo poche settimane fa un altro automobilista aveva imboccato la Tangenziale ovest contromano provenendo dalla A1. In quel caso era emerso che il conducente aveva sbagliato per essersi distratto. Nonostante la segnaletica agli svincoli in entrata sia molto chiara su tangenziali e autostrada non è infrequente sentire avvisi su auto in contromano lanciati dalle radio di servizio come Isoradio. Stessa cosa vale per la presenza di pedoni i ciclisti in questo caso prevalentemente sulle tangenziali milanese.