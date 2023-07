Milano, auto in contromano sulla tangenziale Ovest

Assago (Milano), 1 luglio 2023 - Momenti di paura la scorsa notte sulla tangenziale Ovest di Milano per un'auto che ha imboccato la carreggiata nord contromano.

E’ accaduto attorno a mezzanotte quando un’auto, una Opel, per cause ancora in fase di accertamento, ha imboccato la tangenziale contromano dirigendosi verso Bologna invece che verso la barriera di Lainate. Immediatamente è scattato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti. Milanoserravalle ha attivato i pannelli luminosi per avvisare chi stava viaggiando nella giusta direzione di accostare a destra e fare attenzione.

La Polstrada intervenuta ha rallentato il traffico fino a quando l’auto in contromano è stata individuata poco dopo che si è schiantata contro il guardrail centrale. L’auto si è girata su se stessa senza colpire altri mezzi in transito. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso accertamenti per capire dove l'auto abbia imboccato la tangenziale contromano. La Polizia stradale sta visionando le immagini delle telecamere