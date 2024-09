Associazioni contro Feltri: lo denunciamo

Legambiente, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada (AIFVS) e la “Lorenzo Guarnieri onlus“ annunciano un’iniziativa giudiziaria nei confronti di Vittorio Feltri, direttore editoriale de “Il Giornale“ e consigliere regionale lombardo eletto nelle fila di Fratelli d’Italia. Le associazioni contestano le dichiarazioni rilasciate da Feltri mercoledì, in occasione dell’evento “La grande Milano. Dimensione smart city“, quelle relative ai cliclisti, ovviamente: "A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti". Da qui le reazioni delle associazioni: "Non si possono derubricare a provocazioni le gravi esternazioni di Feltri sui cittadini in bicicletta – dichiarano le associazioni –. Per quanto ci riguarda si tratta di vera e propria istigazione a delinquere, tanto più grave in un Paese come l’Italia che nell’anno ancora in corso ha già contato oltre duecento vittime di violenza stradale proprio fra chi usa la bicicletta. Per parte nostra non intendiamo lasciar correre, ma pretendiamo giustizia per chi non può più chiederla e per tutti coloro che reclamano il diritto a pedalare in sicurezza sulle strade delle nostre città". Anche l’Associazione Gabriele Borgogni fa sapere che presenterà querela contro

Feltri. Per l’associazione, che si occupa della tutela delle vittime della strada, quelle del giornalista e consigliere regionale sono parole "indegne davanti alle quali non si può restare indifferenti se ci si batte da anni per la sicurezza stradale".

Gi.An.