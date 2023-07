"Assegnazione Spazio DV22 Novate Milanese: Avviso Pubblico a Disposizione" - Comune di Novate Milanese: Avviso Pubblico per l'assegnazione in Condivisione di Spazio DV22. Percorsi di Cittadinanza Attiva per Associazioni e Gruppi Informali.

Il Comune pubblica un avviso per l’assegnazione degli spazi in condivisione di via Di Vittorio. Lo spazio chiamato DV22 un tempo ospitava la parafarmacia novatese, che poi ha chiuso. Da allora era poi diventato uno spazio accessibile alle associazioni, poi una sede secondaria della biblioteca per prestiti dei libri e dopo la pausa Covid non ha più riaperto. Ora è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’assegnazione in condivisione per i cittadini, associazioni e gruppi informali operanti sul territorio di Novate. "L’obiettivo dell’avviso è quello di promuovere politiche di welfare comunitario che incrementino i percorsi di cittadinanza attiva che, attraverso lo strumento dei patti di cittadinanza, rendano possibile utilizzare lo spazio DV22 come spazio civico territoriale nel quale, oltre ai servizi offerti dal settore biblioteca e cultura, possano essere presentate proposte di interesse pubblico gestite direttamente dalle associazioni, i gruppi e i cittadini interessati ad offrire percorsi che vadano ad arricchire ed integrare l’agenda dei servizi e delle iniziative della pubblica amministrazione", spiegano dal Comune.

Il modulo per la dichiarazione d’interesse è disponibile nell’avviso pubblico raggiungibile dal sito del Comune e va presentato, unitamente alla documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12 del 31 agosto con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.30 oppure tramite l’invio di una mail pec all’indirizzo: [email protected] D.F.