Artisti di Brera donano sculture allo Spazio Mast

Due opere scultoree realizzate da Federica Balconi e Leonardo Fenu, giovani artisti dell’Accademia Brera di Milano, sono state donate allo Spazio Mast di Rho. Le creazioni sono nate nell’ambito del progetto Match Your Art, realizzato da Confcooperative Lombardia e dalla stessa Accademia di Brera, con il contributo del docente e artista Alberto Gianfreda e di Fabrizio Pozzoli presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lombardia. L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare nuove forme di collaborazione tra imprese cooperative e giovani artisti. E così è stato anche a Rho: il "match" ha coinvolto la Cooperativa sociale LaFucina che gestisce e organizza le attività per i giovani allo Spazio Mast di via San Martino. Nei mesi scorsi, Federica di 26 anni e Leonardo di 25 anni, hanno frequentato Mast e in particolare lo spazio compiti settimanale rivolto a studenti e studentesse delle medie. Qui hanno conosciuto molti ragazzi e cooprogettato con loro l’idea creativa alla base delle due opere scultoree che poi hanno realizzato e donato.

"Affascina osservare i risultati di un lavoro condiviso, arricchiti dalla creatività personale di giovani che si affacciano con entusiasmo al mondo dell’arte - dichiara l’assessore rhodense ai Giovani, Paolo Bianchi -. Spazio Mast si presta a queste collaborazioni e può diventare volano per le passioni di chi lo frequenta. Siamo sempre pronti a sostenere i ragazzi e il mondo di arte e cultura è sicuramente attrattivo per molti di loro. I giovani artisti hanno donato il loro tempo, condividendo con i ragazzi dello Spazio compiti momenti di conoscenza, gioco comune, lavoro artistico e didattico".

Ro.Ramp.