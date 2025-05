Milano, 28 maggio 2025 – Arrestato dopo essere stato sorpreso con oltre mezzo chilo di droga il rapper Luchitos. Il venticinquenne italo-brasiliano è stato fermato per un controllo dalla polizia martedì 27 maggio alle 12.25 mentre era in compagnia di un coetaneo.

I due camminavano in via San Giusto, zona San Siro, verso via Novara. Luchitos, oltre 27mila follower su Instagram, e l'amico avevano addosso 507 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana, oltre a 1.650 euro in contanti.

Entrambi - Luchitos ha precedenti specifici mentre l'altro è incensurato - sono quindi stati arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti. Questa mattina, mercoledì 28 maggio, affronteranno la direttissima. Luchitos è il nome d’arte di Lucas Cicoria Alencar. Da poco, come annunciato sui suoi profili social, è uscito con il brano Rick Ross.