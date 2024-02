Arrestato con 25 grammi di cocaina

Contrasto agli stupefacenti, si intensifica l’impegno del commissariato. La squadra investigativa ha arrestato per droga un cittadino egiziano, classe 1993, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali. L’uomo è stato beccato in via Cardinal Ferrari mentre stava spacciando. In tasca aveva 9 grammi di cocaina e 850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione avvenuta invece in via Gaslini con l’ausilio dell’unità cinofila ha permesso di trovare altri 16 grammi di cocaina e una dose già pronta per la vendita, oltre a 2,85 grammi di hashish e14 grammi di sostanza da taglio. Infine, è stato trovato anche un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. Giudicato con rito direttissimo al tribunale di Monza, all’egiziano è stato applicato il divieto di dimora in tutta la provincia di Milano e in quella di Monza. La.La.