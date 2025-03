Arese, aria di primavera. Apre il Campo di Tulipani: "Qui regaliamo la felicità"

Ingresso gratuito fino al 25 marzo senza necessità di prenotazione e tulipani raccolti al costo di un euro. Con due giorni in anticipo rispetto all’inizio della primavera, ieri mattina, ha aperto il Campo di Tulipani ad Arese, il primo e più grande U-Pick Garden in Italia.

Due ettari di campo con vista su Villa Valera, 660mila splendidi tulipani in 450 varietà e colori sorprendenti.

"Siamo all’inizio della fioritura con una piccola parte dal campo fiorito. Ogni giorno spuntano nuove varietà. Il campo sarà aperto fino a fine aprile circa, dipende sempre dalla natura", scrivono sui social Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios.

Lui olandese e lei etiope sono arrivati in Italia nel 2017 proprio per realizzare "un luogo felice e colorato", aperto al pubblico. Il primo campo di tulipani lo aprirono in viale Repubblica a Cornaredo.

Due anni dopo si sono spostati ad Arese in via Luraghi 1, nel parco delle Groane, davanti al centro commerciale Il Centro. E dal 2024 hanno aperto anche il campo di Grugliasco alle porte di Torino, con 475mila fiori. "Il Comune e la cittadinanza ci hanno accolti con calore, negli anni abbiamo costruito una bellissima relazione che ci riempie di gratitudine e serenità", spiegano.

Ieri mattina in tanti si sono messi in fila per entrare nel campo e raccogliere i primi tulipani della nuova stagione. Il campo è aperto dalle 10 alle 18, da martedì 26 marzo bisognerà prenotare e acquistare il ticket. Sul sito www.tulipani-italiani.it è possibile trovare tutte le informazioni. "Quello che mi piace di più della nostra attività è donare felicità alle persone, sentire le persone che quando vengono nel nostro campo dicono “Wow”, “incredibile” - racconta Nitsushe -. Per tutto l’anno siamo impegnati a prepararci, alcuni mesi sono estremamente impegnativi con la semina ma ne vale sicuramente la pena quando vedi il campo fantastico e i visitatori felici".