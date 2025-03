Area occupata dai rom. Presidio e sgombero. Demolite le baracche

Insediamento abusivo in via Galilei, nel quartiere Bettola, scatta lo sgombero. L’area, situata nelle vicinanze dello svincolo della A4 e caratterizzata dalla presenza di alti arbusti, è stata oggetto di un’occupazione da parte di alcuni rom. Alcune segnalazioni e l’attività della polizia locale hanno permesso di individuare i gruppi che gravitavano nella zona. Sono stati individuati rifugi di fortuna e alcune baracche con accumulo di rifiuti che mettevano a rischio l’ambiente e le persone dal punto di vista sanitario. È stato organizzato un presidio e attivata un’operazione di sgombero e demolizione dei manufatti, anche con il supporto di Nord Milano Ambiente. La Protezione civile ha invece provveduto a rendere la zona maggiormente controllabile attraverso l’apertura di spazi tra gli arbusti. "Si è trattato di un’operazione impegnativa per le condizioni dell’area che ha permesso di ripristinare il decoro e di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. I nostri agenti hanno operato con professionalità. Un ringraziamento anche agli operatori della Nord Milano Ambiente e ai volontari della Protezione civile", questo il commento del sindaco Giacomo Ghilardi e dell’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta.