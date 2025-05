Apiario didattico a rischio sfratto: "Adottiamo un’area del parco"

Stanziale nel parco rurale di Cascina Gatti dal 2020, l’apiario didattico è a rischio sfratto. Per difendere il progetto, Legambiente ha già raccolto 799 firme. "L’unico programma che favorisce la biodiversità, l’educazione ambientale e la qualità urbana è stato escluso dal bando comunale, che invece ha assegnato delle aree pubbliche a produttori, in modo gratuito", sottolinea l’associazione. Pur risultando terzo in graduatoria, l’apiario didattico resta fuori dopo che alcuni criteri di valutazione sono stati modificati nel passaggio dall’avviso pubblico per manifestazione di interesse ai successivi atti amministrativi, dove venivano aggiunti sub-criteri di valutazione non chiaramente esplicitati prima. I punteggi hanno così visto assegnare due aree su tre allo stesso apicoltore. Legambiente, però, rilancia. Proponendo al Comune di adottare un’area di circa 2mila 200 metri quadri adibita a bosco di latifoglie e pascolo, interna al parco della Bergamella.

L’associazione si occuperebbe anche della manutenzione del fosso confinante, della riqualificazione e implementazione della fascia boscata naturale attigua al fossato, della formazione di una fascia arbustiva mista a delimitazione dell’apiario stanziale e della relativa manutenzione dell’area per circa 200 metri quadri. Si occuperebbe anche dell’impianto e della gestione di un frutteto misto di varietà antiche per circa 40/50 piante (gelso, cachi, meli, peri, prugne, visciole) di circa 1.500 metri quadri e della formazione di una siepe mista campestre (nocciolo, prugnolo, biancospino). "L’adozione ha una finalità didattica.abbiamo proposto un’adozione di 6 anni". La.La.