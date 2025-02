AperiMiao, la serata solidale “salva-mici“

Winker, la startup che si pone l’obiettivo di ridefinire la “socializzazione dal vivo”, ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Colonie Feline Sestesi Odv, un evento speciale per tutti gli amanti degli animali: l’AperiMiao. L’appuntamento è fissato per i domani presso il locale Why Not? in via Dante 97, a Sesto San Giovanni, dalle 18 alle 20. L’AperiMiao è un’iniziativa pensata per sostenere l’associazione, da sempre impegnata nella tutela dei gatti, nella difesa dei loro diritti e nella prevenzione del randagismo, sensibilizzando al contempo la comunità sull’importanza del loro benessere. Un’occasione speciale in cui amore per gli animali e solidarietà si incontrano in un ambiente conviviale.

Durante l’aperitivo, alle 19, si terrà un’asta benefica interamente dedicata al mondo felino, con numerosi lotti originali in palio. I partecipanti potranno contendersi esclusivi set a tema "micioso", tra cui un kit per la felicità del proprio gatto, composto da giochi, una cuccia originale e altri gadget, fino a un set tecnologico con power bank, auricolari e una bellissima lampada, sempre ispirata ai felini. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un simpatico omaggio a tema gatto. Il costo dell’aperitivo è di 12 euro e il ricavato contribuirà al sostegno delle attività dell’associazione Colonie Feline Sestesi Odv.

Mas.Sag.