Rapinano un quindicenne, presi

Hanno avvicinato e rapinato un ragazzino di 15 anni nel parcheggio del Cinelandia, ad Arosio, giovedì sera. I due autori dell’aggressione sono un giovane di 21 anni di Canzo, e l’amico diciottenne di Valbrona. I due hanno bloccato l’adolescente, uno studente di Carugo, obbligandolo a consegnare 50 euro e le chiavi dello scooter. Poi hanno cercato di allontanarsi, ma la guardia giurata è subito intervenuta raggiungendo i due e chiamando i carabinieri. La pattuglia della Tenenza di Mariano Comense è arrivata prima che i due lasciassero il parcheggio: oltre a recuperare e restituire il bottino, soldi e chiavi della moto, i militari hanno proceduto con il riconoscimento della vittima dei due giovani fermati. I due autori sono stati denunciati a piede libero per rapina in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale. Pa.Pi.