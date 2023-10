Milano, animalisti in corteo: “Avete massacrato una famiglia di maiali”

Milano, 7 ottobre 2023 – Sono almeno 4ila gli animalisti giunti a Milano da tutta Italia per partecipare alla manifestazione “Giù le mani dai santuari”. Si sono dati appuntamento, secondo programma, alle 14, sotto il Palazzo Lombardia, per poi sfilare in corteo per le strade della città.

Gli animalisti in piazza Città di Lombardia, sede della Regione

L’appuntamento è stato organizzato per protestare a seguito dei fatti avvenuti lo scorso 20 settembre nel rifugio Cuori Liberi a Sairano, comune del Pavese dove 9 maiali sono stati uccisi dalle autorità sanitari perché venuti in contatto col virus della peste suina africana nonostante fossero in buono stato di salute

Dalla sede di Regione Lombardia, in via Melchiorre Gioia angolo via Algarotti, il corteo si messo per le vie della città sino a raggiungere piazza San Babila. Numerosi i cartelli esposti: da "giù le mani dai santuari" a "cuori liberi non prosciutti", passando per un "e se fossero stati i tuoi cani?".

Ad accrescere l’indignazione degli animalisti all’indomani dell’abbattimento il video shock sull’abbattimento del giovane Pumba, uno dei maialini soppressi nel rifugio Cuori Liberi di Sairano.

Gli animali sono stati abbattuti dopo un violento sgombero, da parte delle forze dell'ordine, degli attivisti e delle attiviste che presidiavano pacificamente il rifugio. Mentre il TAR non ha potuto esprimersi sulla domanda cautelare, essendo i maiali già stati uccisi, si è però concordato di procedere a integrare il ricorso per motivi aggiuntivi anche relativamente ad atti successivi all'ordinanza di abbattimento emessi dal Commissario della peste suina, dal Ministero della salute e dalla Regione Lombardia, e si fisserà presto un'udienza in cui verrà valutata la legittimità dell'operato di queste istituzioni pubbliche.