Peste suina africana, irruzione di carabinieri e polizia nel rifugio Cuori Liberi: scontri con gli animalisti

Zinasco (Pavia), 20 settembre 2023 – Blitz di carabinieri e polizia all’interno del santuario Cuori liberi di Sairano, una frazione di Zinasco, in cui da 13 giorni diversi animalisti erano asserragliati per evitare che venisse applicata l’ordinanza di abbattimento dei maiali ospiti. All’interno del rifugio, infatti, è stato scoperto un focolaio di peste suina africana che ha portato alla morte diversi maiali e, per evitare la diffusione della malattia, anche gli altri devono essere abbattuti.

“Sono rimasti 10 suini – aveva fatto sapere attraverso un video registrato ieri uno dei responsabili del rifugio – non sono animali destinati all’alimentazione, sono animali da compagnia che stanno bene. Soltanto alcuni hanno lievissimi sintomi. Vorremmo che venisse sospesa l’ordinanza e che si trovasse un’altra soluzione per i santuari”.

Prima delle 7 di questa mattina dall’interno del rifugio è stato lanciato un nuovo appello per invitare chiunque potesse a raggiungere il presidio. I carabinieri e i poliziotti erano arrivati in tenuta anti-sommossa e bisognava impedirne l’ingresso. “Se invece di 100 – è stato detto – saremo in 1.000 forse riusciremo a impedire la condanna a morte dei maiali”.

Invece i militari e gli agenti sono entrati, ci sono stati tafferugli con alcuni degli attivisti che tentavano di resistere e gridavano: “Animali liberi” ed elencavano i nomi dei maialini da salvare.