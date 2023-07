Angelo, grazie a un intervento all'Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano una seconda opportunità di vita

Interventi che fino a qualche anno fa erano ritenuti infattibili grazie alle nuove conoscenze offrono ai pazienti seconde opportunità di vita. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto all’Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, dove l’équipe del professor Alessandro Baj, responsabile dell’UOC di Chirurgia Maxillo-facciale, ha prima rimosso dal volto di Angelo, un uomo di 38 anni, un ameloblastoma di un chilo e 400 grammi, e poi ricostruito la mandibola impiegando una porzione di osso del perone del paziente stesso. In un secondo tempo l’ex degente verrà sottoposto a un nuovo intervento che prevede l’impianto dei denti, il ripristino della funzionalità di labbro e bocca, nonché il miglioramento dell’aspetto della cicatrice sul collo e la rimozione della pelle in eccesso, così da tornare subito a una vita attiva senza alcun bisogno di riabilitazione.