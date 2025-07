Ancora blackout nel Nord Milano. Dal Colosseo a viale Fulvio Testi: giornate difficili e cali di tensione

Dopo la grande emergenza e le polemiche, la situazione fatica ancora a tornare alla normalità. C’è ancora l’illuminazione pubblica da riattivare in diverse strade. Ci sono ancora dei cali di tensione da monitorare. Ci sono ancora dei blackout più o meno prolungati. Come quelli che hanno interessato il “Colosseo“, il maxi condominio di viale Marelli dove ancora venerdì la corrente non c’è stata per tre ore consecutive, fermando anche gli ascensori. Tutta colpa di un giunto che è esploso dopo che era stato riparato dai tecnici. Che sono intervenuti anche nella zona di SpazioArte e che dovranno intervenire, ancora nei prossimi giorni, per sostituire alcune delle lampade a led che si sono bruciate cosi da riattivare i pali della luce ancora spenti, come ad esempio al sottopasso Campari nella zona limitrofa (via Acciaierie, Mazzini, Giovanna d’Arco).

Tanto che, a un certo punto, l’amministrazione ha chiesto ai sestesi di segnalare guasti direttamente al gestore, contattando il numero verde 800901050. In questi ultimi due giorni le squadre di Comune ed Enel sono intervenute in via Martiri delle Foibe, al Villaggio Falck, alle torri faro di largo Morganti, in via Enrico Falck e in alcuni tratti di viale Italia. Al lavoro anche per sbloccare i semafori viale Italia/Trento e Edison/Adamello. Se la fase peggiore è passata, i lavori di ammodernamento e potenziamento della rete andranno avanti almeno fino a giugno 2026: significa che la prossima estate potrebbero esserci ancora problemi. Intanto, ieri si sono avuti cali di tensione e interruzione di corrente nella periferia di Cinisello, che era invece passata indenne da questi quattro giorni di emergenza. In particolare, a soffrire, è stata la zona di viale Fulvio Testi e della Crocetta. L’amministrazione di Cologno, dove si sono avuti disagi per due giorni a causa di due guasti contemporanei alla rete, ha convocato una riunione tecnica per discutere con Enel. Venerdì si è tenuto un summit con E-Distrizione. "Per avere, anche su una relazione nero su bianco, cause, quadro generale e capire come porre rimedio. È stato affrontato anche il tema indennizzo, perché tante attività commerciali hanno avuto problemi e hanno dovuto chiudere", spiega l’assessore Andrea Arosio.