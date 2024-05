Raee, dove buttare i piccoli oggetti elettronici? Appuntamento all’eco isola del Portello

Milano – Una giornata dedicata all’ecologia e alla consapevolezza. E, anche, allo svuota-casa di tutti quei piccoli oggetti elettronici che non vanno più e non sappiamo dove buttare. Venerdì 31 maggio dalle 10 alle 16.30, all’eco-isola intelligente di piazza Portello, all’interno dell’Iper, i cittadini milanesi sono invitati a portare telefonini, tablet, mouse, sigarette elettroniche, e tutti i dispositivi giunti a fine vita. Si tratta dei piccoli Raee (dimensioni 25 cm x 25 cm), tutti quegli oggetti che, date le ridotte dimensioni, rischiano di finire nell’indifferenziata per pigrizia.

L’eco-isola del Portello, gestita da Amsa, è stata inaugurata lo scorso 28 giugno. In quasi un anno i milanesi che hanno conferito oltre 3 tonnellate di Raee. L’iniziativa di venerdì 31 maggio fa parte del progetto europeo RENEW, che mira a ridurre l’impatto ambientale del riciclo delle schede a circuito stampato contenute nei piccoli Raee, e che verrà presentato a chi raggiungerà l’eco isola.

L’obiettivo dell’iniziativa, è duplice: da un lato continuare a sensibilizzare le persone sull’importanza del riciclo di questi rifiuti, dall’altro rendere il conferimento semplice e immediato, posizionando la postazione per la raccolta in un’area molto frequentata, luogo di incontro e di shopping.

Cosa sono i piccoli Raee? Oggetti delle dimensioni massime di 25 cm x 25 cm come tablet, smartphone, mouse, radiosveglie, smartwatch, sigarette elettroniche, cavi, caricatori, spazzolini elettrici, telecomandi di ogni tipo, giochi elettrici ed elettronici, radio e molti altri. L’autenticazione di chi getta i Raee avviene tramite codice fiscale. I sensori di cui è dotato il contenitore, inoltre, monitorano il livello di riempimento e comunicano all’azienda per i servizi ambientali la necessità di svuotamento una volta raggiunto il 75% della capienza. A quasi un anno dall’inaugurazione, i milanesi hanno già effettuato quasi 7.500 accessi, conferendo oltre 3 tonnellate di piccoli dispositivi elettronici, con benefici ambientali pari a 2,9 tonnellate di Co2 evitate (equivalenti alle emissioni di un’auto in viaggio per 26.859 km) e 23.092 kWh risparmiati (equivalenti al consumo di 96.219 lampadine da 10W in 24 ore).

Durante la giornata saranno presenti esperti di Erion (sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici) per illustrare i dettagli del progetto RENEW e l’importanza del recupero e del reinserimento di Materie Prime Seconde in nuovi cicli produttivi.