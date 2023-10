"Amoglianimali" la Canalis sarà madrina

Fortunati

Un evento di beneficienza per aiutare gli animali più sfortunati, quelli ospiti dei canili, i randagi e i pets di proprietà di persone anziane o meno abbienti. La serata, organizzata dall’associazione onlus Amoglianimali in collaborazione con Elisabetta Canalis, che sarà presente all’evento, si terrà domani dalle 18.30 allo Swiss Corner di piazza Cavour. Durante l’aperitivo ci sarà una raccolta fondi destinata al canile di Olbia. "Se siete indecisi se prendere o no un cane pensateci bene perché i canili italiani straripano delle scelte affrettate fatte da genitori che volevano un giocattolo per i loro bambini o che hanno semplicemente perso interesse per un cane diventato impegnativo e se ne sono sbarazzati senza problemi – si raccomanda Elisabetta Canalis -. Adottate un cane o un gatto se potete farlo e se veramente ne siete convinti. Fate un giro al canile più vicino a voi perché rimarrete stupiti da quanti bellissimi e dolcissimi cani sono in cerca di una casa e di qualcuno che gli voglia bene. Io ho fatto questa scelta e ne sono felice. Nello e Megan sono i miei due trovatelli e l’amore che mi danno è immenso". "Amoglianimali" è un’associazione onlus fondata il 26 novembre 2006 da due veterinari milanesi, Mauro Cervia e Fabio Borganti, con lo scopo di tutelare i diritti degli animali e salvaguardare il loro benessere. "Gli amici della nostra associazione, molti dei quali sono personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, rappresentano la nostra vera fonte di energia. Sappiamo che possiamo sempre contare su di loro - , spiega Mauro Cervia, che per far fronte a tutti i suoi progetti organizza eventi a scopo benefico per la raccolta di fondi da destinare ai canili".